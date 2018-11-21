بالأسماء.. تثبيت الاعتقال الإداري لـ23 أسيراً

رام الله-وطن: ثبتت محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، أوامر الاعتقال الإداري الصّادرة عن ما يسمّى بـ"القائد العسكري للمنطقة"، بحقّ 23 أسيرا.

وأوضح نادي الأسير، اليوم الأربعاء، أن المحكمة ثبّتت الأوامر الصادرة لمدة ستّة شهور بحقّ الأسرى: رشاد محمد حماد، وغالب سامي وردة، وحسين عبد الواحد حامد، وأحمد صالح صلاح من رام الله، ومحمد داود الربايعة من بيت لحم، ووليد عصام عصفور من طولكرم، وأحمد مأمون دراغمة من طوباس، وأحمد محمد علاونة من جنين، وإسماعيل حسين رمضان من نابلس.

وثبتت محكمة الاحتلال، الاعتقال الاداري لمدّة أربعة شهور بحقّ الأسرى: باجس خليل نخلة، ومحمد عبد الكريم الروم، وجبر عوض حج، وأحمد إسماعيل حامد، وإياد عبد الرؤوف عطية، والمنتصر بالله يحيى من رام الله، ومحمود مهند يعاقبة، وشريف نايف سليمان، وأحمد سعيد أبو الرب من جنين، وعرفات إبراهيم قواسمي من الخليل، وعماد سليمان بشارات من طوباس.

فيما ثبّتت لمدّة ثلاثة شهور الأوامر الصّادرة بحقّ الأسيرين: عبد الرحيم عبد الله عثمان من القدس، ومحمد عمر حامد من رام الله، ولمدة شهرين بحقّ الأسير جمال عيسى علقم من الخليل.