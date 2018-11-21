"الجنايات الكبرى" تدين متهمين بتسريب اراض للعدو

قلقيلية- وطن: أصدرت محكمة بداية قلقيلية اليوم الأربعاء بصفتها محكمة جنايات، حكمًا جنائيًّا بحق متهمين بتسريب أراضٍ للاحتلال الإسرائيلي.

وأصدرت المحكمة الحكم على كلٍّ من (ف.ع. ي) و(ع. خ.م) من قرية كفر ثلث بالمحافظة، بجرم تسريب أراضٍ للعدو.

وحكمت المحكمة على المدانين بالأشغال الشاقَّة المؤقتة (15) سنة برئاسة القاضي سائد غانم وعضوية القاضيين محمد داود وعماد ثابت.

وكان جهاز المخابرات العامة في المحافظة، وبناء على معلومات استخبارية ومتابعة استمرت فترة طويلة، تمكّن من اعتقال مجموعة من المشتبه فيهم بمحاولة تسريب أراض لصالح الاحتلال يوم 08 يناير 2018.

وكشف جهاز الامن الوقائي، حينها على موقعه الإلكتروني اليوم الإثنين، أنه تمكّن من اعتقال أربعة أشخاص أحدهم محام، مشتبه بتورطهم في التخطيط لبيع أراض لجهات إسرائيلية، مشيرا إلى أن الأراضي المستهدفة تقع في مناطق القدس، وقلقيلية، ونابلس، وطولكرم، وداخل أراضي 1948.

وأوضح أن أحد العملاء الهاربين إلى إسرائيل، إضافة الى أحد السماسرة من أراضي 1948، قاما بالتنسيق لتمرير هذه الصفقة التي تقدر قيمتها لو تمت بحوالي 8 ملايين دينار أردني .