وفد من حماس يغادر غزة إلى مصر

غزة-وطن: غادر وفد من قيادة حركة حماس ظهر الأربعاء، قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي باتجاه العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت مصادر مطلعة: إن الوفد يرأسه القيادي البارز بحماس خليل الحية، إضافة إلى مجموعة من أعضاء المكتب السياسي.

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات منذ عدة أشهر، للتوصل إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفق اتفاق 2014 بين الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة و "إسرائيل"، وتستند على مبدأ رفع الحصار.

كما تشرف مصر على رعاية جولات المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس، والتي كان آخرها طرح "ورقة مقاربات" جديدة، وفق القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عضو وفود الحوار الوطني إلى القاهرة عصام أبو دقة.