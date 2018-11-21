عريقات يستنكر سعي واشنطن لإدانة "حماس" في الأمم المتحدة

وطن: استنكر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، قيام المندوبة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية نيكي هيللي، بتوزيع مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدعو لإدانة "حماس".

ووصف عريقات في بيان صحفي، مشروع القرار بأنه محاولة لقلب الحقائق، مؤكدا أن سلطة الاحتلال "إسرائيل"، التي تواصل الاستيطان الاستعماري وجرائم الحرب والعقوبات الجماعية، هي من يستحق الإدانة والمساءلة والمحاسبة.

ودعا عريقات دول العالم الى احباط هذا المشروع .