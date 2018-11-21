ميلادينوف: بعيدون عن اتفاق بشأن الجنود الإسرائيليين

رام الله - وطن: أعرب مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده أن جميع الأطراف بعيدون عن التوصل لاتفاق بشأن جثث الجنود والمفقودين الإسرائيليين في غزة.

وقال ميلادينوف خلال المؤتمر السنوي لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية الناطقة باللغة الإنجليزية، "نحن بعيدون من هذه النقطة، والهدف حاليًا يتركز على مواجهة التحديات التي تواجهنا، والعمل على منع تفجر الأوضاع".

واتهم ميلادينوف جهات مختلفة تحاول منع التوصل لاتفاق بشأن التهدئة في غزة، وتريد دفع القطاع إلى الهاوية من خلال جر إسرائيل وحماس إلى حرب، وفق تصريحاته.