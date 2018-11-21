الاحتلال يخطر بوقف بناء بئر زراعية جنوب بيت لحم

وطن: أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف البناء في بئر زراعية في بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، اليوم الأربعاء.

وقال منسق لجنة مقاومة الجدار والاستيطان في بلدة الخضر أحمد صلاح ، إن قوات الاحتلال سلمت المواطن محمود ناجي بعرة إخطارا بوقف البناء في بئر زراعية بسعة 90 كوبا، تقع في منطقة واد أبو الحسن غرب البلدة.

وأضاف صلاح ان الإخطار يتضمن مهلة حتى الثالث من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل لتقديم للاعتراض في إحدى المحاكم الاسرائيلية.

وفا