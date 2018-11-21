بلدية الاحتلال في القدس ترخص للسفارة الأمريكية توسيع مبانيها

رام الله - وطن: منح رئيس بلدية الاحتلال في القدس نير بركات، اليوم الأربعاء، السفارة الأمريكية تصريحاً بتوسيع مبانيها بحوالي 700 متر مربع، طبقاً لما ذكره مكتبه.

وقال بركات، إنه "سعيد وفخور" بهذا الإعلان.

ويأتي التوسيع بعد 6 أشهر من قرار الإدارة الأمريكية بنقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، والاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، ما تسبب في استنكار دولي.

وأعلنت الولايات المتحدة أيضاً، في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، أنها ستغلق قنصليتها في القدس، التي يستخدمها الفلسطينيون، لتحل محلها إدارة منفصلة بالسفارة الجديدة.

وقالت متحدثة باسم السفارة الأمريكية في أوائل نوفمبر(تشرين الثاني): "في مرحلتها الأولى، كانت السفارة في القدس تضم مكتباً للسفير وعدداً صغيراً من العاملين"، على أن تُستكمل "المرحلة الثانية" من المباني بحلول صيف 2019، ما يسمح بنقل المزيد من الموظفين من تل أبيب.

ويقول المجتمع الدولي إن نقل السفارة الأمريكية يعرقل عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

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