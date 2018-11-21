اعتصام احتجاجي في عين الحلوة لمطالبة الأونروا برفع قيمة المساعدات

رام الله - وطن: نظمت لجنة معاناة المهجرين الفلسطينيين من سوريا الى لبنان، اعتصاما امام مكتب مدير خدمات “الأونروا” في مخيم عين الحلوة، استكمالا للتحركات التي بدأتها لمطالبة “الأونروا” برفع المساعدة المالية بدل الإيواء والإستشفاء والسلة الغدائية وللإسراع في صرف المساعدة الشتوية وزيادتها.

وشارك في الاعتصام ممثلون عن مؤسسات المجتمع المحلي والقوى الوطنية والإسلامية وحشد من المهجرين الفلسطينيين من سوريا، حيث تلا الناطق الإعلامي للجنة معاناة المهجرين محيي الدين أبو إسلام بيانا أكد فيه “حجم المعاناة التي يعشها المهجرين وضيق سبل الحياة أمامهم”، مشيرا إلى ان “اللقاءات والمذكرات السابقة التي قدموها للمدير العام كلاوديو كوردوني لم تلق أذنا صاغية”، ومطالبا “الأونروا” برفع نسبة المساعدة المادية لبدل الإيواء وبدل الغذاء بما يتناسب مع المعيشة في لبنان والإسراع في تقديم المساعدة الشتوية وزيادتها، علما أن الأونروا تقدم مساعدة شهرية للفلسطينيين المهجرين من سوريا قيمتها 100 دولار بدل ايواء للعائلة و27 دولارا بدل غذاء للشخص الواحد.

وفي ختام الاعتصام، قدم مسؤول لجنة معاناة المهجرين محمد قدورة وممثلو الفصائل رسالة الى مدير “الاونروا” في مخيم عين الحلوة عبد الناصر السعدي لايصالها الى كوردوني.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام