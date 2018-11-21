غوارديولا يتدخل لخطف هدف مانشستر يونايتد

وطن: ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر يونايتد وجاره سيتي يتصارعان للتعاقد مع لاعب جريميو البرازيلي، إيفرتون سوسا سواريس، خلال الفترة القادمة.

وأكد راديو جرينال، أن مانشستر سيتي بدأ التفاوض مع سواريس، مضيفًا أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا تحدث مع لاعب جريميو بشكل شخصي، من أجل إقناعه بالانضمام إلى قلعة السماوي.

ويبدو أن سواريس لديه رغبة في الانضمام إلى بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، بدلًا من الانتقال لمانشستر يونايتد، الذي خاض فترة من المفاوضات مع اللاعب، خلال الفترة الماضية.

وأشار الراديو، إلى أن مانشستر سيتي لم يتقدم حتى الآن بعرض رسمي لضم سواريس، الذي يبلغ من العمر 22 عامًا.

وكان رئيس جريميو، روميلدو بولزان، قد أوضح أن الشرط الجزائي في عقد سواريس يصل إلى 80 مليون يورو.