الاحتلال هدد السلطة باقتحام رام الله !

الاجهزة الامنية تلاحق مسربي العقارات بتعليمات من الرئيس

رام الله - وطن: قال الناطق باسم حركة فتح أسامة القواسمي ان "الأجهزة الأمنية تلاحق مُسربي العقارات في القدس، بتعليمات مباشرة من الرئيس محمود عباس".

واضاف القواسمي " قبل شهر اعتقلنا فلسطينياً يحمل الجنسية الأمريكية بتهمة التسريب، والاحتلال طلب الإفراج عنه ورفضنا، وهدد باقتحام رام الله على خلفية ذلك".

وكانت وسائل الاعلام العبرية قد ذكرت مساء اليوم ان سلطات الاحتلال وكاجراء عقابي قررت سحب بطاقة (V.I.P) من النائب العام احمد البراك على خلفية اعتقال الاجهزة الامنية لمواطن (يحمل هوية زرقاء) من سكان القدس الشرقية، بتهمة بيع أراضٍ للمستوطنين.

وكانت وطن قد انتجت قبل ايام تحقيقا صحفيا بعنوان "سماسرة الارض والوطن ... بلا عقاب"، كشفت خلاله عن تفاصيل تسريب املاك واراض فلسطينية للجمعيات الاستيطانية من خلال سماسرة ورجال اعمال فلسطينيين. للاطلاع على التحقيق اضغط هنا