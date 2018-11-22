انخفاض درجات الحرارة وأمطار على معظم المناطق

وطن: قالت دائرة الأرصاد الجوية، إن الجو يكون اليوم الخميس غائماً جزئياً إلى غائم، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، خاصة في ساعات المساء، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة، وباردة نسبياً إلى باردة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغدا الجمعة يكون الجو بارداً إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً إلى غائم، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وتنبأت الدائرة بأن يستمر الجو بعد غد السبت بارداً إلى شديد البرودة وغائماً جزئياً إلى غائم دون تغير يذكر على درجات الحرارة، ويستمر تساقط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وتضعف فرصة سقوط الأمطار في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

ويوم الأحد القريب يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت الدائرة المواطنين أيام الخميس والجمعة والسبت من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة، ومن تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات.