جمعية بريطانية: لن نستثمر بشركات إسرائيلية تستفيد من الاحتلال

وطن: أعلنت جمعية الأصدقاء الدينية (كويكر) في بريطانيا أنها لن تستثمر بعد الآن في الشركات التي "تستفيد من الاحتلال" بالضفة الغربية.

وقالت "كويكر"، في إعلانها، إن القرار اتخذ من قبل أمناء الكنيسة بالتشاور مع اجتماع ممثلي أعضاء الجمعية.

وقالت إن لديها تاريخا طويلا في "متابعة الاستثمارات الأخلاقية"، مشيرة إلى أنها اتخذت قرارات بعدم الاستثمار في صناعة الوقود الأحفوري وشركات الأسلحة وجنوب أفريقيا في ظل نظام الفصل العنصري.

وقال الممثل عن الجمعية، بول باركر: "إن تاريخنا الطويل في العمل من أجل سلام عادل في فلسطين وإسرائيل فتح أعيننا على العديد من المظالم والانتهاكات للقانون الدولي الناشئة عن الاحتلال العسكري لفلسطين من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وقال في البيان: "بما أن الاحتلال الآن في عامه الحادي والخمسين، وبلا نهاية قريبة، فإننا نعتقد أن واجبنا الأخلاقي يحتم علينا أن نعلن علنا أننا لن نستثمر في أي شركة تستفيد من الاحتلال".

وقبل يومين، أعلنت منصة حجز الشقق والفنادق عبر الإنترنت "إير بي أن بي"، الاثنين، انسحابها من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وسط تهديد إسرائيلي بفرض عقوبات.

وقالت المنصة في بيان: "لقد خلصنا إلى أنه علينا أن نسحب من قوائمنا المساكن المقامة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي هي موضع نزاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأضاف البيان: "نعرف أن هناك من سيعترضون على هذا القرار، ونحترم ذلك. إنها قضية مثيرة للجدل.

عربي 21