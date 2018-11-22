مشروع قانون في البرلمان البريطاني للاعتراف بدولة فلسطين

وطن: تقدّمت ليلى موران، أول عضو من أصول فلسطينية في مجلس العموم البريطانيّ، اليوم الأربعاء، بمشروع قانون للاعتراف رسميا بدولة فلسطين.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن ليلى موران أنّ الخطوة تأتي في إطار تشجيع المؤمنين بحل الدولتين على تحويل القرارات الأممية إلى قانون بريطاني، مضيفةً أن بلادها لم تعترف بعد رسميًا بدولة فلسطين، وهو ما يتوجّب تغييره.

وتابعت: "أشجّع أي شخص يؤمن بالسلام وبحل الدولتين أن يؤيّد مشروع القانون واعتراف لندن بفلسطين كدولة في أقرب وقت ممكن".

ولفتت "موران" إلى أنّ ذلك الاعتراف لن يحل القضية، لكنّه سيكون بمثابة "إعادة إشعال لشرارة الأمل التي انطفأت في قلوب الفلسطينيين".

وذكّرت البرلمانية البريطانية بدور بلادها في نشوء المشكلة من خلال "وعد بلفور" الذي مهّد لاحتلال الأراضي الفلسطينية وقيام إسرائيل، مؤكدة في هذا السياق على ضرورة تحمل المسؤولية من خلال إحياء محادثات السلام.

وفي 25 أكتوبر/تشرين أول 2017، رفضت رئيسة الوزراء تيريزا ماي الاعتذار للفلسطينيين عن وعد بلفور وما ترتب عليه، بالتزامن مع مرور 100 عام على إصداره.