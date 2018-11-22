83 قتيلًا بحرائق غابات كاليفورنيا الأمريكية

وطن: ارتفعت حصيلة حرائق الغابات المستمرة منذ 8 نوفمبر الجاري إلى 83 قتيلًا، بولاية كاليفورنيا جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال قائد شرطة مقاطعة بوت بولاية كاليفورنيا كوري هونيا، إن فرق البحث والإنقاذ في الولاية، عثرت مساء أمس الأربعاء، على جثتي شخصين لقيا مصرعهما جراء الحرائق، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى 83.

وأضاف هونيا أن الأمطار المتساقطة، تعرقل أعمال البحث والإنقاذ.

وتضرر أكثر من 13 ألف و500 منزل جراء الحرائق، فيما أعلنت السلطات الأمريكية فقدان أكثر من 600 شخص.

ويواجه آلاف الأشخاص صعوبات بسبب أمطار غزيرة تشهدها الولاية حاليًا، وذلك بعد فقدانهم منازلهم جراء الحرائق.

ووُصفت هذه الحرائق بأنها "الأكثر فتكًا في القرن الحالي"، حيث التهمت نحو 61 ألف و107 هكتارات من الأراضي في كاليفورنيا.

الأناضول