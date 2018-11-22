محكمة الاحتلال تحدد موعداً للنظر في الالتماس المقدم لاسترداد جثمان الشهيد الياس ياسين

رام الله- وطن: أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أنه تم تحديد جلسة للنظر في الالتماس الذي قدمته لاستراد جثمان الشهيد الياس ياسين، وذلك يوم 29/11/2018 في المحكمة الاحتلال العليا في القدس.

وكانت الهيئة تقدمت في البداية بالتماس تمهيدي لنيابة الاحتلال الاسرائيلي لاسترداد جثمان الشهيد ياسين، لكن لم يتم الرد عليه، وفيما بعد تقدمت بالتماس لما يسمى "المحكمة العليا الاسرائيلية" في القدس.

يذكر أن الشاب ياسين (22 عاماً) من بلدة بديا غرب مدينة سلفيت، كان قد استشهد بتاريخ 15/10/2018، أثناء عبوره الشارع على مفرق قرية حارس غرب المدينة، بعد أن أطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي عليه.