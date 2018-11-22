شرطة الاحتلال تهدم منزلاً وديواناً في النقب

النقب - وطن: هدمت شرطة الاحتلال، اليوم الخميس، منزلا وديوانا في حي العتايقة بمدينة رهط شمال النقب، بحجة البناء غير المرخص.

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع الرئيسية في المدينة، ومنعت الأهالي من الاقتراب إلى المنطقة لحماية الجرافات والآليات خلال تنفيذ الهدم.

وقامت الشرطة باقتحام حي العتايقة في رهط عدة مرات، في الآونة الأخيرة، بهدف الضغط وتهديد الأهالي ودفعهم لإخلاء منازلهم وأرضهم، كما نفذت اعتقالات وتحقيقات مع شبان من عائلة العتايقة خلال الأشهر الماضية.