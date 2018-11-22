كتائب القسام تكشف بالصور هوية الفرقة الخاصة التي نفذت عملية خانيونس

وطن: تمكنت كتائب الشهيد عز الدين القسام من الوصول إلى مراحل متقدمة في كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوةٌ اسرائيلية خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء الأحد 11/11 شرق خانيونس وتمكن عناصرها من إفشالها وقتل وإصابة عددٍ من أفراد ها.

وكشفت الكتائب عبر موقعها الالكتروني صور شخصية لعددٍ من أفراد قوة الاحتلال الخاصة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.

ودعت جميع أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده إلى التواصل لتقديم أية معلوماتٍ بخصوص هذه الصور، من خلال التواصل المباشر مع أقرب قيادة ميدانية للقسام، أو عبر البريد الالكتروني لموقع كتائب القسام .

وطمأنت كتائب القسام أبناء شعبنا بأنها سنكشف باقي خيوط العملية الفاشلة قريباً .