قرار بالإفراج عن الطفلين شتيوي وصبحي بشرط دفع غرامة مالية

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن طفلين من كفر قدوم شرق قلقيلية، بشرط دفع غرامة مالية بقيمة ألفي شيقل لكل منهما.

وكانت سلطات الاحتلال اعتقلت الطفلين من منزلي ذويهما الأسبوع الماضي، واعتدت عليهما بالضرب.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن سلطات الاحتلال فيما تسمى بمحكمة سالم العسكرية غرمت نجله خالد (13 عاما)، والطفل عوض منصور صبحي (14 عاما) مبلغ (2000) شيقل لكل واحد منهما، وأدان هذا الحكم ووصفه بالجائر بحق أطفال لم يحرم القانون الدولي اعتقالهم ومحاكمتهم.

وطالب شتيوي المؤسسات الحقوقية المهتمة بحقوق الأطفال وحقوق الانسان والصليب الاحمر بمقاضاة الاحتلال على جرائمه بحق أطفال فلسطين.