صور | موظفو بلدية نابلس يعتصمون رفضًا لقانون الضمان

نابلس- وطن: نظمت نقابة العاملين في بلدية نابلس الخميس وقفة احتجاجية رفضًا لتطبيق قانون الضمان الاجتماعي على هيئات الحكم المحلي.

وأقيمت الوقفة أمام مبنى البلدية، بمشاركة موظفي البلدية وعدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، والذين عبروا عن رفضهم لتطبيق الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية، وهددوا بخطوات أخرى إذا تم المساس بحق الموظفين والعاملين في البلدية.

ووجهت نقابة العاملين نداء لجميع الجهات ذات العلاقة من أجل عدم المساس بالحقوق الوظيفية المكتسبة للعاملين، في ظل أوضاع اقتصادية ومعيشية صعبة، وأكدت أنها تقف جنبا إلى جنب مع إدارة البلدية ومجلسها المنتخب.

وطالبت النقابة في بيان لها الجهات المختصة بالوقوف أمام مسؤولياتها، وعدم المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين وعائلاتهم، والعودة للتفاهمات بين نقابات البلديات ووزارة الحكم المحلي، والتي تقضي بعدم تطبيقه جبرًا على البلديات التي لديها صناديق تقاعد ويحميها النظام.