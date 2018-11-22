ضبط نصف كيلو غرام مواد يشتبه انها مخدرة في جنين

جنين- وطن: ضبطت الشرطة اليوم الخميس، قرابة نصف كيلو غرام مواد يشتبه انها مخدرة بحوزة اربعة اشخاص في جنين.

وأوضح بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة ان معلومات وردت لفرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة تفيد بأن أربعة اشخاص من اصحاب السوابق يقومون بالاتجار بالمواد المخدرة ويحوزونها داخل منازلهم في جنين.

واضاف البيان انه تم استصدار مذكرة تفتيش من النيابة العامة حسب الاصول وتحركت قوة من فرع مكافحة المخدرات بمساندة قوة من الشرطة الخاصة والأمن الوطني الى منازل المشتبه بهم، وتمكنت من القاء القبض عليهم وبتفتيشهم وتفتيش منازلهم اصولا تم ضبط مواد يشتبه انها مخدرة من نوع قنب مصنع بلغ زنها ( 462،9 ) غم، كما تم ضبط حزمة اكياس بلاستيك تستخدم لحفظ المواد المخدرة واداة تعاطي.

واكد البيان توقيف المشتبه بهم الاربعة والتحرز على المضبوطات تمهيداً لاحالتهم والمضبوطات الى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة اصولاً.