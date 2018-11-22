شقق مفروشة في أراض مسروقة.. عروض الإيجار السياحية في المستوطنات

رام الله- وطن: في ثلاثينات القرن الماضي، ورث والد عوني شعيب وأعمامه قطعة أرض عن جدِه في قرية عين يبرود الفلسطينية، شمال شرق رام الله، في الضفة الغربية المحتلة. كانوا يزرعون الأرض قمحاً وشعيراً وحمّصاً، ويستخدمونها للترويح عن النفس. لكن في 1975، بدأ المستوطنون بالاستيلاء على جزء من الأراضي الزراعية في عين يبرود، وأنشأوا مستوطنة عوفرا.

تُعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي، ويُعتبر نقل المدنيين التابعين للقوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب بموجب "نظام روما الأساسي" المنشئ لـ "المحكمة الجنائية الدولية"، ويتمتع الفلسطينيون في الضفة الغربية بالحماية القانونية من النزوح القسري. ولكن، على امتداد السنوات، منعت سلطات الاحتلال سكان عين يبرود من الوصول إلى أراضيهم الزراعية وسمحت للمستوطنين بتوسيع عوفرا. لم يعد في وسع شعيب وعائلته زراعة أي شيء أو حتى زيارة قطعة أرضهم.

قالت كلّ من "هيومن رايتس ووتش" و"كِرِم ناڤوت" لدى إصدراهما تقرير، قبل يومين، حول أنشطة شركتي إير بي ان بي و بوكينج دوت كوم في المستوطنات، إن "قرار إير بي ان بي بوقف عرض عقارات للإيجار في مستوطنات إسرائيليّة غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة خطوة إيجابية ينبغي على شركات سياحية عالمية أخرى الاقتداء به".



في 2018، تفاجأ شعيب عندما علم أن مستوطنين بنوا منزلاً على قطعة الأرض، ويؤجرونه للزائرين عبر منصّة تُديرها شركة Airbnb العالمية للسفريات. كما تعرض شركة Booking.comعقارات للإيجار في عوفرا، فوق أراض فلسطينية خاصة.

شعيب ممنوع من الوصول إلى أرضه، ناهيك عن حرمانه من الحق في بناء منزل فوقها والانتفاع من إيجاره، لأن حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية لا يُسمح لهم بدخول المستوطنات إلا إذا كانوا عمالا ويحملون تصاريح خاصة. كما لا يُسمح للسياح حاملي بطاقات الهوية الفلسطينية بالبقاء في المنزل الذي بُني على أرض شعيب أو أي عقارات أخرى للاستئجار في المستوطنات، بينما يُسمح بذلك للإسرائيليين والأجانب. ورغم أن شعيب يحمل الجنسية الأمريكية أيضا، إلا أنه لا يستطيع دخول عوفرا – خلافا للمواطنين الأمريكيين الآخرين – لأن "إسرائيل" أدرجته في سجل السكان الفلسطينيين الذي تحتفظ به لديها. وهكذا تُسهّل Airbnb استئجار العقار الذي بُني على أرض شعيب، وأكثر من 100 عقار في المستوطنات، في ظروف تتسم بتمييز متأصل: إذ يستطيع الإسرائيليون والأجانب دفع المال لاستئجار العقارات بينما يُحرم الفلسطينيون من ذلك.

ويوثّق هذا التقرير كيف تعرض شركتا Airbnb وBooking.com عشرات العقارات في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة وتُسهل تأجيرها. بموجب القانون الإنساني الدولي، تعتبر المستوطنات المدنية في الأراضي المحتلة غير قانونية بصرف النظر عن وضع الأرض التي بُنيت عليها. يتسبب وجود عقارات في المستوطنات في انتهاكات خطيرة لحقوق الفلسطينيين، بما يشمل منعهم من الوصول إلى الأراضي الخاصة القريبة منهم وتقييد حركتهم. كما تتسبب هذه القيود المفروضة على التنقل في تقييد حقهم في الحصول على خدمات التعليم والصحة والمحافظة على العائلة. وما يزيد الطين بلّة هو أن بعض العقارات المُدرجة على الموقعين مبنية على أراض تعترف سلطات الاحتلال بأنها ملك لفلسطينيين ممنوعين من الوصول إليها. بعد معرفته بأنّ Airbnbتعرض عقارا بُني على أرضه، قال شعيب لـ "هيومن رايتس ووتش": "أن يحتلّ أحدهم أرضك، فذلك غير قانوني. أما أن يبني أحدهم منزلا على أرضك ويؤجّره ليجني منه الأرباح، فذلك الظلم بعينه".

يُساعد النشاط التجاري الذي تقوم به Airbnb وBooking.com في جعل مستوطنات الضفة الغربية مربحة أكثر، وبالتالي تصبح مستدامة، فتساعد "إسرائيل" في نقل مواطنيها إليها بشكل غير قانوني. وفي الكثير من الحالات، تعرض الشركتان العقارات على أنها داخل "إسرائيل"، فتُضلّل الزائرين بشأن المكان الذي سيقيمون فيه وتُخفي عنهم حقيقة أن أموالهم تفيد الاستيطان. ولذلك قد يجد السياح الذين يعتمدون على Airbnb وBooking.com في حجز أماكن إقامة في "إسرائيل" أنفسهم يقضون عطلتهم في مستوطنة غير قانونية بالضفة الغربية.

يقدّم هذا التقرير معلومات حول 139 عقاراً معروضاً على Airbnbويقع في المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، باستثناء القدس المحتلة، في أوقات مختلفة بين 22 مارس/آذار 2018 و 6 يوليو/تموز 2018، و26 عقارا معروضا على موقع Booking.com حتى يوليو/تموز 2018، 5 منها معروضة في كلا الموقعين. كما يُحلّل التقرير وضع الأراضي التي تقع عليها هذه العقارات، ومنها 17 عقارا مبنيا على أراض تعترف سلطات الإاحتلال بأنها ملكية خاصة للفلسطينيين، ولكن تم الاستيلاء عليها لتُستخدم حصراً من قبل المستوطنين. كما يوجد 65 عقاراً آخر في أراض أعلنتها "إسرائيل" أراض عامة عبر آلية تشمل في الغالب أراض فلسطينية خاصة. لا تكتفي سلطات الاحتلال بتوزيع الأراضي "العامة" في الضفة الغربية على الإسرائيليين، وفي ذلك انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وإنما تفعل ذلك بطريقة تُميز ضدّ الفلسطينيين، حيث تخصص 99.75 بالمئة من الأراضي الموزّعة للمدنيين للإسرائيليين و0.25 بالمئة فقط للفلسطينيين.

يقدم التقرير أيضا معلومات من فلسطينيين يملكون أراض بُنيت عليها بعض العقارات. لم يوافق أصحاب هذه الأراضي على استخدامها لبناء عقارات للإيجار، ولا يتقاسمون أرباحها ولا يستطيعون حتى البقاء في المنازل التي تؤجر على أراضيهم، ناهيك عن بناء عقارات خاصة بهم هناك وتأجيرها.

كما يحلل التقرير سياسة عدم التمييز الخاصة بشركة Airbnb التي تقبل في جوهرها التمييز الذي تمارسه سلطات الاحتلال في مستوطنات الضفة الغربية. تسمح هذه السياسة بشكل واضح بالتمييز في مناطق خارج الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خلافا للمسؤوليات الحقوقية الواجبة على Airbnb بموجب "مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان"، والتزامها المُعلن بمراعاة الاندماج وعدم التمييز. المستوطنات في الضفة الغربية هي المثال الوحيد في العالم الذي وجدته هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت الذي يُسمح فيه لمضيفي/مالكي العقار قيد التأجير لدى Airbnb بموجب القانون بالتمييز تجاه النزلاء على أساس الأصل القومي أو العرقي.

يوثق التقرير أيضا بعض الإيجارات التي تتمّ عبر Booking.comو Airbnb في مستوطنات في القدس الشرقية. حتى وقت قريب، كان هناك عرض إيجار في القدس الشرقية يُعلِم النزلاء يأنه "لا يوجد عرب في المنطقة". كما تضمّن نفس العرض، وقت نشره، معلومات مضلّلة للنزلاء بأن الشقة موجودة في القدس الغربية، أي أنها داخل "إسرائيل".

استنادا إلى أبحاث وتوثيق مستفيضين، وجدت هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن المستوطنات تساهم بطبيعتها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. لا تستطيع الشركات التي تتعاطى نشاطا تجاريا في المستوطنات أو معها، مثل Booking.comو Airbnb، تخفيف هذه الانتهاكات أو تجنبها لأن نشاطاتها تتم في أراض تم الاستيلاء عليها بطريقة غير قانونية، في ظروف تمييزية، وفي انتهاك خطير لالتزامات إسرائيل بصفتها قوّة احتلال. حتى مع افتراض حسن النية، لا تستطيع هذه الشركات ولا مستأجري العقارات تخفيف أو "إصلاح" الانتهاكات التي تساهم فيها المستوطنات، ولا يستطيعون تجنب التشريعات العسكرية التمييزية التي تحول فعليا دون إيجار العقارات للفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية.

ولذلك تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن وفاء Airbnb وBooking.com ، وغيرها من الشركات التجارية، بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان يفرض عليها التوقف عن القيام بأي نشاط تجاري في المستوطنات ومعها. ما يعني التوقف عن عرض عقارات في مستوطنات الضفة الغربية أو تسهيل استئجارها لأن هذه الأنشطة بحسب وجهة نظر هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت تساهم بطبيعتها في حصول انتهاكات خطيرة.

وافق أحد مُضيفي Airbnbعلى إجراء مقابلة هاتفية مع "هيومن رايتس ووتش"، رفض فيها إدعاءات أن يكون هو أو المستوطنون الآخرون يمنعون أصحاب الأراضي الفلسطينية من الوصول إليها. كما أجرى مضيف آخر مقابلة مباشرة مع باحث "هيومن رايتس ووتش" الذي أقام في منزله المستأجر، وقدّم مضيف من القدس الشرقية ردودا كتابية.

في اجتماع بتقنية الفيديو مع "هيومن رايتس ووتش" بغرض مناقشة هذا التقرير، قالت مارغريت ريتشاردسون، مديرة فريق السياسة العالمية فيAirbnb ، إن الشركة لا تُحمّل المضيفين مسؤولية تقييد الوصول الذي تفرضه السلطات الحكومية. وبخصوص الأخطاء الواردة في تسميات المواقع الجغرافية، قالت إن Airbnb تعمل على إصلاح العروض التي تتضمن أخطاء، ولكن الشركة تعتمد أساساً على الزبائن في تحديد هذه الأخطاء، سواء عبر نشر تقييم عقب الإقامة أو بتنبيه الشركة مباشرة عبر الاتصال بخدمة الزبائن. وفي ما يتعلق بالسياق الخاص بالضفة الغربية، قالت ريتشاردسون إن Airbnb لا تفرض على المضيفين في المستوطنات الإعلان عن رفضهم استقبال الفلسطينيين لأن تقييد دخول الفلسطينيين إلى المستوطنات تفرضه سلطات الاحتلال، وليس المضيفين. قارنت ريتشاردسون هذا الوضع برفض حكومة ما منح تأشيرة لزبون معيّن لدى Airbnb .

قدّمت Booking.com ردا كتابيا لـ "هيومن رايتس ووتش"، تم تضمينه في هذا التقرير، قالت فيه إنها لا تشتري أو تبيع الغرف ولا تعمل كوكالة سفر أو سياحة، بل تدير فقط منصّة تتيح عقارات للإيجار. كما قالت إن هذا النشاط لا يُعتبر توفير خدمة أو مرافق تساهم في الحفاظ على المستوطنات ووجودها.

الفلسطينيون ليسوا أجانب في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا يحتاجون إلى الحصول على تأشيرة سفر كما لو أنهم مسافرون إلى الخارج، بل هم السكان المحليون الذين وُضعت قوانين الاحتلال لحماية مصالحهم ورفاهيتهم. ولكن بدل ذلك، يجد الفلسطينيون أنفسهم مهجّرين وخاضعين للتمييز الناتج عن الاستيطان، وغيره من العوامل. تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن المساهمة في الاستدامة المالية للمستوطنات عبر مساعدتها في إيجار العقارات تدعم استمرار المستوطنات ووجودها وتساهم في تعزيز التصوّر بأنها شرعية، وهي غير ذلك.

بموجب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن النشاط التجاري وحقوق الإنسان، تتحمل الشركات التجارية مسؤولية الامتناع عن الاسهام في الانتهاكات الخطيرة، حتى وإن كان ذلك في الحالات القصوى يعني وقف أنشطتها التجارية في مناطق أو سياقات معينة. تعتقد هيومن رايتس ووتش وكِرِم ناڤوت أن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي متفشية بشكل واسع في المستوطنات الإسرائيلية إلى درجة أن Airbnb وBooking.com لكي يلتزمان بمسؤولياتهما في مجال حقوق الإنسان، عليهما التوقف عن نشر أي عروض لعقارات هناك.

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المصدر: HRW