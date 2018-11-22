الاحتلال يحظر على محافظ القدس التواصل مع شخصيات فلسطينية

القدس- وطن: أصدر ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال، اليوم الخميس، قراراً بمنع محافظ القدس عدنان غيث من التواجد أو الحضور أو الاتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع مجموعة الشخصيات الوطنية الفلسطينية.

وكان محامون تقدموا باعتراض على قرار آخر أصدره قبل أسبوعين ما يسمى قائد المنطقة الوسطى بجيش الاحتلال يقضي بمنع المحافظ غيث من دخول الضفة الغربية.

وتأتي قرارات سلطات الاحتلال هذه بحق محافظ القدس بعد العديد من الإجراءات التعسفية، بداية من اختطافه من بلدة بيت حنينا في القدس، وتوقيفه لعدة أيام، ثم إعادة اعتقاله من نادي سلوان الرياضي، وما تبعه من ملاحقة واقتحام لمقر محافظة القدس، واستدعاء موظفي المحافظة وموظفين آخرين في السلطة الوطنية الفلسطينية، ومصادرة أوراق ومستندات على الأقراص الصلبة من أجهزة الحاسوب.