فيديو| جرائم هدم في اللد ورهط والعراقيب اليوم

النقب- وطن: صعدت آلة الهدم الإسرائيلية جرائمها اليوم الخميس، حيث أقدمت على هدم مساكن قرية العراقيب، للمرة الـ136 على التوالي، كما هدمت منزلا وورشة وديوانا لعائلة العتايقة في مدينة رهط في منطقة النقب، إضافة إلى هدم منزل مكون من 3 طوابق يعود لعائلة شعبان في مدينة اللد، بحجة البناء غير المرخص، على الرغم من استصدار أمر من المحكمة لوقف هدم المنزل. وهدمت سلطات الاحتلال 16 محلا تجاريا في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة، أمس الأربعاء.

واعتقلت شرطة الاحتلال عددا من أصحاب المنازل في البلدات الثلاث بزعم عرقلة عمل أفراد الشرطة ومحاولة منع تنفيذ هدم المنازل.

وفي اللد، هدمت جرافات وآليات البلدية بحماية من قوات شرطة الاحتلال صباح اليوم، الخميس، منزلا يعود لعائلة شعبان في المدينة، بذريعة البناء غير المرخص.

وقال المحامي تيسير شعبان، إن "البلدية استغلت الفرصة لتهدم البيت بشكل كامل، وهو قائم منذ فترة طويلة، لكن تمت إضافة طابق عليه".

وأكد أنه "استطعنا في اللحظة الأخيرة استصدار أمر بوقف التنفيذ، لكن لم يوقفوا الهدم. القضية كانت تدار في أروقة المحاكم، ولا زالت قيد المداولات القضائية، فقضية هدم المنازل في اللد قضية شاملة، وسوف نستمر في التصدي لها قضائيا".

وفي العراقيب، قال عدد من الأهالي إن الشرطة اقتحمت القرية بقوات معززة وقامت بحماية الجرافات التي هدمت الخيام والمساكن وشردت سكان القرية من النساء والأطفال وتركهم دون مأوى على الرغم من أحوال الطقس العاصفة، غير أن الأهالي يصرون على البقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام.

وفي رهط، اقتحمت شرطة الاحتلال ووحدة "يوآف" التابعة لما يسمى بـ"سلطة تطوير وتوطين البدو" في النقب، حي العتايقة في المدينة، صباح اليوم الخميس، وهدمت منزلا وديوان للعائلة وورشة بحجة البناء غير المرخص.

وأغلقت الشرطة عددا من الشوارع الرئيسية ومنعت الأهالي من الاقتراب إلى المنطقة لحماية الجرافات والآليات خلال تنفيذ الهدم.

في قرية خور صقر التابعة لمجلس محلي عارة- عرعرة في منطقة وادي عارة، أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في حيفا أول من أمس، الثلاثاء، 5 أوامر هدم إدارية لخمسة منازل وذلك بادعاء عدم البناء دون ترخيص.

وتواصل سلطات الاحتلال ممارساتها بالتضييق على البلدات الفلسطينية حيث تعرقل توسعها وتضع العقبات أمام الخوارط الهيكلية، وتعيق استصدار المواطنين الفلسطينيين في الداخل تراخيص لبناء المنازل وغيرها.

كما تنفذ السلطات مخططها هدم القرى الفلسطينية في النقب، وتشريد سكانها سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، ويأتي هدم مساكن قرية العراقيب في الوقت الذي تواصل سلطات الاحتلال بناء 4 مستوطنات جديدة بالنقب.

وتتعمق معاناة المواطنين الفلسطينيين في الداخل عموما وفي منطقة النقب على وجه الخصوص، يوما بعد يوم، بفعل سياسة سلطات الاحتلال لهدم المنازل، وهي تهدف إلى تضييق الخناق على المواطنين والاستيلاء على الأراضي دون أي مراعاة لظروفهم والأزمة السكنية الخانقة ونقص قسائم الأرض المعدة للبناء في المجتمع الفلسطيني في الداخل.

وأدت عمليات هدم المنازل المُسلطة على البلدات الفلسطينية في الداخل إلى وضع مترد وغير إنساني وانعكس سلبا خصوصا على حياة فلسطينيي النقب على أرضهم، فمنذ مطلع العام 2016 وحتى أواخر العام 2017 فقط هدم 2200 مبنى من قبل سلطات الاحتلال، إلى جانب أعداد كبيرة من المنازل الفلسطينية في الداخل في العام الجاري.

وبالإضافة إلى التصاعد في عمل آلة الهدم، فقد أكدت الإحصائيات الأخيرة الزيادة الكبيرة والخطيرة في ظاهرة الهدم الذاتي، حيث تهدد السلطات بفرض غرامات وتكاليف باهظة، مقابل تنفيذها الهدم، على السكان الفلسطينيين لدفعهم إلى هدم بيوتهم بأيديهم وعدم تكبدهم أعباء مادية أخرى.

(عرب 48)