بعد 48 ساعة من وقوعها.. كشف ملابسات سرقة في الخليل

الخليل- وطن: قبضت شرطة محافظة الخليل، اليوم الخميس، على شخصين مشتبه بهما في جريمة السرقة التي وقعت في مدينه الخليل قبل يومين .

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن مجهولين قاموا قبل يومين باعتراض طريق احد المواطنين على مدخل مدينة الخليل (فرش الهوى) . وأقدموا على الاعتداء عليه وسلب مبلغ من المال قدر بـ 450 الف شيكل وعدد من الشيكات بقيمة 1 مليون شيكل ومفاتيح مركبات وذلك تحت التهديد .

واضاف بأن المباحث العامة من جانبها وفور تلقيها المعلومات باشرت باجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات الحادثة ومعرفة الفاعلين.

وبيّن بأن قوة من الشرطة قامت فجر اليوم وبإذن من النيابة العامة بمداهمة وتفتيش منازل المشتبه بهم حيث تمكنت من القاء القبض على شخصين وهما من المشتبه بهم الرئيسيين في الجريمة .

وقد جرى توقيفها مدة 24 ساعة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهما . ومازالت التحقيقات مستمرة للوقوف على ملابسات الجريمة والقاء القبض على الاشخاص المشتركين فيها وضبط المركبة التي تعرضت للسلب .

فيما دلت بعض التحريات بان هناك خلافات مادية سابقة بين الطرفين جار التحقق منها.