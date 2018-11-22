القسام: سيطرنا على معدات الوحدة الإسرائيلية الخاصة وما بجعبتنا أكبر مما كشفناه

غزة- وطن: كشف مصدر في كتائب القسام، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة تتعلق بالوحدة الإسرائيلية الخاصة التي تسللت لقطاع غزة قبل أسبوعين.

وقال المصدر لقناة الجزيرة، "إن استخبارات المقاومة سيطرت على تقنيات ومعدات الوحدة الإسرائيلية التي تسللت لخانيونس".

وأضاف: "تمكنا من كشف هوية جميع أفراد الوحدة الإسرائيلية وتفاصيل مهمة تتعلق بمهمتها وشارفنا على إنهاء التحقيقات في الحادثة وما كشفناه اليوم من صور جزء يسير مما توصلنا إليه".

وكشفت كتائب القسام عن وصولها لمراحل متقدمة يف كشف خيوط العملية الخاصة والخطيرة التي باشرت قوة إسرائيلية خاصة بتنفيذها وتم اكتشافها مساء الاحد 11/11 شرق خانيونس، وتمكن مجاهدوا القسام من إفشالها وقتل وإصابة عدد من أفراد القوة.

ونشرت الكتائب عبر موقعها الالكتروني صور شخصية لعددٍ من أفراد قوات الاحتلال الخاصة، إضافةً إلى صور المركبة والشاحنة اللتين استخدمتهما القوة، خلال العملية الفاشلة.