مصادر تؤكد "والقضاء" ينفي لـوطن تعيين المتهم ببيع عقارات للمستوطنين عصام عقل بمجلس القضاء الأعلى

رام الله- وطن: أكدت مصادر مطلعة أن عصام عقل المتهم ببيع أراضٍ وعقارات في القدس المحتلة للمستوطنين، قد شغل منصباً رفيعاً في مجلس القضاء الأعلى.

وقال المدير العام لمركز "مساواة" ابراهيم البرغوثي لـ وطن: علمت من مصادر رسمية مطلعة وذات شأن في منظومة العدالة الرسمية بأن المتهم ببيع عقارات فلسطينية في القدس لإسرائيليين سبق، وأن أشغل عمل بصفته خبيراً استراتيجياً في التخطيط كمسؤول عن دائرة العلاقات العامة في مجلس القضاء الاعلى، وأن ديوان الموظفين العام رفض اعتماد وظيفته لتخلفه عن تقديم الشهادات الأكاديمية التي تثبت خبرته في المجال الذي اشغله، وانه استمر في العمل لبضعة اشهر".

وأضاف البرغوثي: اعتقد أن مثل هذا التعيين والإجراءات المتبعة بشأن اشغال مثل هذه المواقع الوظيفية الحساسة تستدعي الوقوف بجدية عليها ومساءلة المسؤولين عنها.

وأكد أن اشغال الوظيفة العامة بحاجة لوقفة وعلاج ومكاشفة ومساءلة، إذ لم يتم حتى اللحظة اتخاذ العبر ومساءلة المسؤولين عن مثل هذه الاجراءات وغيرها من مناصب الوظيفة العامة.

وقال البرغوثي "وأمام تأكيد مصادر رسمية لصحة ما علمت به من الواجب إجراء تحقيق نزيه وشفاف حول إجراءات اشغال هذا الشخص، لهذا المنصب وكيف تمت ولماذا ومن هي الجهة المسؤولة عنها؟ ومساءلتهم جميعاً مع إعادة النظر في آليات اشغال الوظيفة العامة".

من جهته، نفى مدير مركز الاعلام القضائي فواز البرغوثي لـوطن، تعيين أو التعاقد مع عقل في أي وظيفة من وظائف السلطة القضائية.

وقال: "لم يتم تعيين المدعو عصام عقل او التعاقد معه على ملاك السلطة القضائية في يوم من الأيام.

وأضاف "المعلومات التي تتحدث عن تعيينه لفترة محدودة في مجلس القضاء الأعلى غير صحيحة وليس لها أي اساس".

وأكد البرغوثي أن عقل كان قد طرق أبواب السلطة القضائية غيرها من مؤسسات السلطة الفلسطينية للحصول على وظيفة، ولم يتم قبول طلبه نظراً لعدم حصوله على مؤهلات علمية ترشحه للحصول على وظيفة في مجلس القضاء الأعلى. مشيراً إلى أن ذلك كان في عام 2016.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ذكرت أمس أن منسق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق كميل أبو ركن، قد أمر بسحب بطاقة الـ "VIP" من النائب العام الفلسطيني أحمد براك، بسبب اعتقال الشرطة الفلسطينية عصام عقل، بتهمة بيع الأراضي المقدسية للمستوطنين.

وأوضحت الصحيفة، أن عقل من سكان القدس ويحمل هوية زرقاء وجنسية أمريكية.

وتمنح بطاقة "VIB"، للمسؤولين الكبار في السلطة الفلسطينية للتنقل بحرية مطلقة داخل دولة الاحتلال والضفة الغربية.