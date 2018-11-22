الاحتلال يقتحم مديرية التربية في القدس ومدرسة

القدس- وطن: أدانت وزارة التربية والتعليم العالي، اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال مكتب مديرية التربية والتعليم العالي ومدرسة دار الأيتام في مدينة القدس.

وأكدت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الخميس، أن مواصلة الاحتلال اعتداءاته بحق المسيرة التعليمية في القدس وعموم فلسطين؛ إنما هو نتاج الصمت الدولي المطبق تجاه هذه الانتهاكات التي تضرب بعرض الحائط كافة القوانين والأعراف الدولية التي تجرّم المساس بالمؤسسات التعليمية والحق المقدس في التعليم.

وجددت دعوتها لكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية والإعلامية وتلك المدافعة عن حق الأطفال بالتعليم، لوضع حد لانتهاكات الاحتلال بحق قطاع التعليم الفلسطيني.

وقالت الوزارة: "إننا نرى تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال بحق الطلبة والمعلمين والمؤسسات التعليمية، وللأسف لا نرى أي ردود أفعال من دول العالم تجاه هذه الاعتداءات، لذلك هذه الانتهاكات في ازدياد كون الاحتلال لا يضع أي اعتبار للقوانين الدولية".