قناة إسرائيلية: ترامب أجل كشف بنود "صفقة القرن" بطلب من نتنياهو

وطن- وكالات: قالت القناة العاشرة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكشف عن محتوى ما يسمى بـ"صفقة القرن" في فبراير من العام المقبل.

وذكرت القناة الإسرائيلية أن ترامب قد استجاب لضغوط رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وأجل الإعلان عن تفاصيل خطته للسلام في الشرق الأوسط "صفقة القرن" لحين الانتهاء من الأزمة السياسية الداخلية في "إسرائيل"، على خلفية استقالة أفيغدور ليبرمان، وزير الجيش، الأسبوع الماضي.

وأفادت القناة ذاتها بأن نتنياهو يفضل حاليا تأجيل الإعلان عن "صفقة القرن"، حتى لا يتم تقديم تنازلات للفلسطينيين، تضعفه أمام شركائه في الائتلاف الحكومي، خصوصا، حزب "البيت اليهودي"، بزعامة نفتالي بينت.

وعلى موقعها الإلكتروني نوهت القناة الإسرائيلية إلى أن الخلاف القائم بين بينت ونتنياهو يمكن أن يؤثر على خطة السلام الأمريكية، بما يقضي بتقديم تنازلات للفلسطينيين، وهو ما لا يقبله الطرف الأمريكي، على حد قولها.

(روسيا اليوم)