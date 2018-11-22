فرنسا تمنع 18 سعودياً من دخول أراضيها

وطن- وكالات: أفادت وكالة رويترز للأنباء، مساء الخميس، بأن فرنسا منعت 18 مواطنا سعوديا من دخول أراضيها على خلفية مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وأكدت باريس أنه سيتم منع هؤلاء السعوديين من الوصول إلى الأراضي الفرنسية، وكذلك منطقة شنغن.

وأضافت أن تسليط المزيد من العقوبات سيتم اعتمادا على نتائج التحقيق الحالي.

وشددت وزارة الخارجية في بيان على أن اغتيال خاشقجي جريمة بالغة الخطورة تتنافى مع حرية الصحافة وأكبر الحقوق الأساسية.

وطالبت فرنسا الكشف عن الطريقة التي ارتكبت بها الجريمة، متوقعة من السلطات السعودية استجابة شفافة ومفصلة وشاملة.

وتواجه السعودية ضغوطا دولية واسعة على خلفية قضية خاشقجي الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست"، والذي تم اغتياله في مقر قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول في الـ2 من أكتوبر 2018.

وأعلنت النيابة العامة السعودية أن خاشقجي قتل على يد فريق أمني كانت مهمته إقناعه بالعودة لبلاده، لكن قائد الفريق أمر بقتله حال رفضه.

ووجهت النيابة السعودية الاتهامات لـ11 شخصا وطالبت بإعدام 5 منهم.

المصدر: رويترز