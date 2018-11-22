الاحتلال يعترف: أغرقنا سفينة لاجئين قبالة لبنان عام 1982 تحمل 25 لاجئاً

وطن- وكالات: اعترفت دولة الاحتلال رسميا مساء اليوم الخميس، بأنها أغرقت إبان اجتياح لبنان، في العام 1982، سفينة لاجئين قبالة شاطئ مدينة طرابلس في شمال لبنان، ما أسفر عن مقتل 25 لاجئا.

وذكرت القناة العاشرة للتلفزيون الإسرائيلي إن غواصة إسرائيلية أطلقت صواريخ باتجاه سفينة اللاجئين قبالة شواطئ طرابلس وأغرقتها وقتل 25 راكبا فيها، في صيف العام 1982.

ويطلق الجيش الإسرائيلي على العملية العسكرية التي نفذها حينئذ تسمية "عملية درايفوس"، التي بقيت عملية سرية حتى اليوم ورفضت السلطات الإسرائيلية الكشف عن تفاصيلها.

وأمكن النشر عن هذه الجريمة الآن في أعقاب التماس قدمته القناة العاشرة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، التي قررت السماح بنشر التفاصيل.

"عرب 48"