فيديو يكشف محاولات العطاري تبرأة نفسه بـ"شهادة زور" مقابل المال

القدس- وطن: نشرت صفحة "القدس وقف" فيديو يظهر تسجيل بالصوت والصورة لخالد العطاري المتهم بتسريب عقارات في القدس المحتلة، للاحتلال، وهو يحاول التهرب من فعلته، عبر محاولته اقناع أحد الشبان بتقديم شهادة زور تبرئ العطاري، مقابل مبلغ مالي كبير.

وقال وفق الفيديو الذي كان فخ للعطاري للاعتراف بفعلته بتسريب عقارات للمستوطنين في القدس المحتلة، إن كل الذين كان يتعاون معهم في شراء وبيع العقارات ما عادوا يجيبون على اتصالاته المتكررة لهم.

ويرفض العطاري مغادرة القدس المحتلة، الى مناطق السلطة الفلسطينية خوفاً من الملاحقة.

وكانت وطن أعدت تحقيقاًحول الموضوع، للطلاه عليه اضغط هنا