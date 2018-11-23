الطقس: أمطار غزيرة حتى الأحد والأرصاد تحذر

رام الله- وطن: يكون الجو اليوم الجمعة، بارداً الى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وكذلك السبت يستمر الجو بارداً الى شديد البرودة وغائماً جزئياً الى غائم ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويستمر تساقط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية احيانا و تضعف فرصة سقوط الامطار في ساعات المساء والليل، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

أما الاحد يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر:

1- تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة ..

2- تدني مدى الرؤيا الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض.

3- شدة سرعة الرياح.

4- خطر التزحلق على الطرقات.