بعد ساعات من اعتداءاتهم في القدس.. مستوطنون يعطبون مركبات جنوب نابلس

نابلس- وطن: اقتحم مستوطنون، فجر اليوم الجمعة، قرية عصيره القبلية جنوب نابلس، وخطوا شعارات عنصرية على أحد المنازل، وأعطبوا إطارات مركبات.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، بأن مجموعة من المستوطنين اقتحموا الجهة الشرقية من عصيرة القبلية وخطوا شعارات عنصرية على منزل المواطن حسن عصايرة، وأعطبوا إطارات ثلاث مركبات.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعطاب مستوطنين مركبات المواطنين وخطهم عليها شعارات عنصرية ومعادية، في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن اعتداءات المستوطنين طالت مناطق في شمال وشرق القدس المحتلة.