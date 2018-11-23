مقتل شرطيين بهجوم استهدف قنصلية الصين بكراتشي الباكستانية

وطن- وكالات: قتل شرطيان وأصيب ثالث بجروح، الجمعة، إثر هجوم بالقنابل والأسلحة استهدف مبنى القنصلية الصينية في مدينة كراتشي، جنوبي باكستان.

وقال أمير شيخ، قائد الشرطة في كراتشي، إنّ "العملية الأمنية للسيطرة على الهجوم على القنصلية انتهت بمقتل جميع المهاجمين وعددهم ثلاثة، إضافة إلى مصادرة سترة ناسفة".

وأضاف في تصريحات صحفية، أنّ القنصلية الصينية العامة وجميع طاقم العمل "باتوا في أمان".

وفي وقت سابق اليوم، نقلت قناة "جيو" الباكستانية عن شهود عيان إن "مجموعة مكونة من ثلاثة أو أربعة أشخاص هاجموا مبنى القنصلية الصينية في كراتشي باستخدام القنابل والأسلحة في محاولة لاقتحام المبنى، إلا أن الشرطة تصدت لهم".

بدوره، أصدر الجيش الباكستاني بيانا مقتضبا للتأكيد على سيطرة القوات الأمنية على الهجوم.

وجاء في نص البيان: "الإرهابيون حاولوا دخول القنصلية، لكن الحراس والشرطة سيطروا على الواقعة، وتم قتل 3 إرهابيين، وباتت القنصلية آمنة، والوضع كله تحت السيطرة".

بالمقابل، أعلنت الجماعة المسلحة المعروفة باسم "جيش تحرير بلوشستان" مسؤوليتها عن الهجوم، حسب وسائل إعلام محلية.

(الأناضول)