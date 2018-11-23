غزة تستعد لجمعة "المقاومة توحدنا وتنتصر"

غزة- وطن: تتواصل الاستعدادات في قطاع غزة للمشاركة الواسعة في فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار بالجمعة الـ35 والتي تحمل عنوان "المقاومة توحدنا وتنتصر".

ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة الجماهير في قطاع غزة للحشد والمشاركة في فعاليات اليوم في أرضِ مخيماتِ العودةِ شرقَ قطاعِ غزةَ.

وأكدت أن المسيرة "متواصلة باتجاه تحقيق أهدافها التكتيكية المتمثلة بكسر الحصار وإنهاء معاناة شعبنا في القطاع كضرورة موضوعية لاستمرار نضالنا على طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية في العودة والاستقلال".

وشارك آلاف المواطنين في الجمعة الماضية (الـ34 لمسيرة العودة وكسر الحصار) شرقي قطاع غزة تحت عنوان "التطبيع خيانة".

وانطلقت مسيرة العودة وكسر الحصار في 30 مارس الماضي بالمناطق الشرقية لقطاع غزة، بمشاركة آلاف المواطنين أسبوعياً المطالبين بحق العودة ورفع الحصار الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ أكثر من 12 عامًا.

وأدى قمع قوات الاحتلال للمسيرات التي تتعاظم أيام الجمعة إلى ارتقاء أكثر من 220 شهيدًا؛ فيما أصيب نحو 22 ألفًا آخرين بجراح متفاوتة.