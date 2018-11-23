نتنياهو يقترب من التفوق على "بن غوريون" في رئاسة حكومة الاحتلال

وطن- وكالات: يقترب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو من تسجيل رقم جديد، لأطول رئيس وزراء يحكم "إسرائيل" في مجمل فتراته.

وبات نتنياهو على بعد شهور فقط من الرقم، في ضوء رفضه، الأحد الماضي، التوجه إلى انتخابات مبكرة.

وواجهت حكومة نتنياهو، أزمة كادت أنّ تطيح بها، بعد استقالة وزير الجيش أفيغدور ليبرمان، لكن نتنياهو سارع بإعلان توليه حقيبة الجيش عوضا عنه.

وهدد وزير التعليم في حكومة نتنياهو نفتالي بينت، بأنه في حال عدم تسلمه حقيبة الجيش خلفا لليبرمان، فإنه سينسحب من الائتلاف الحكومي، لكنه تراجع لاحقا، وقرر البقاء في الحكومة.

وحطم نتنياهو الرقم القياسي في أطول فترة حكم متعاقبة، الذي كان مسجلا باسم أول رئيس وزراء في تاريخ دولة الاحتلال ديفيد بن غوريون، قبل عامين (نحو 8 سنوات).

وحسب المعهد الإسرائيلي للديمقراطية (حكومي)، فإنه في حال بقاء نتنياهو رئيسا للوزراء حتى 19 تموز/ يوليو 2019، فإنه سيصبح أطول رئيس وزراء حكم "إسرائيل" في مجمل فتراته لتصبح 14 عاما، متفوقا على بن غوريون.

وتنتهي ولاية نتنياهو الحالية في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، ووصل إلى رئاسة الوزراء في ولايتين، الأولى بين عامي 1996 وحتى عام 1999 عندما سقط أمام مرشح حزب "العمل" آنذاك إيهود باراك، والثانية بدأت في آذار/مارس من عام 2009 وهي مستمرة حتى الآن.