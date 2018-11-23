حماس: على الدول العربية ان تتوقف عن هرولتها بالتطبيع مع الاحتلال

غزة- وطن: قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري، إن أي استقبال عربي لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة الاحتلال يمثل تنازلًا عن القدس وطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني واهانة للأمة.

ودعا أبو زهري في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" صباح اليوم الجمعة، إلى وقف هذه الهرولة باتجاه الاحتلال.

وأكد أن "الاحتلال سيبقى هو العدو الحقيقي للأمة، وأن هذه المصافحات المرتجفة لن تقدم أي شرعية حقيقة له".

وكشف مكتب نتنياهو في وقت متأخر مساء الخميس، أن مملكة البحرين هي وجهته القادمة، بعد زيارة عُمان في الآونة الأخيرة.

وشدد الناطق باسم نتنياهو للإعلام العربي في حديث لقناة (مكان 33) الإسرائيلية على أن هذه "الزيارة ما هي إلا تمهيدًا لأمر أكبر لشرق أوسط آخر".

وأضاف: "وهي بداية البداية لعلاقات جديدة؛ ودلالة على أننا في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ" حسب زعمه.

يذكر أن نتنياهو وعقيلته سارة أجريا في 26 أكتوبر الماضي، زيارة رسمية إلى سلطنة عُمان، حيث التقى السلطان قابوس بن سعيد. وكان نتنياهو قال حينها إن علاقات كيانه وعدد من الدول العربية آخذةٌ في التنامي.