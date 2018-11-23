قطر في طريقها لمسار جديد مع الاحتلال عبر المونديال

وطن- وكالات: قالت قناة عبرية إن قطر ستفتح طريقا أو مسارا جديدا مع "إسرائيل" خلال الأعوام القليلة المقبلة.

أفادت القناة الثانية العبرية، مساء أمس الخميس، بأن قطر ستسمح للجمهور الإسرائيلي بزيارتها خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم، المقرر عقده في الدوحة، في العام 2022.

وذكرت القناة العبرية أن مسؤولين قطريين تحدثوا لصحفي إسرائيلي، وأوضحوا له أن بلادهم ستسمح للجمهور الإسرائيلي بزيارة الدوحة أثناء مونديال كأس العالم لكرة القدم، والتي تستضيفها قطر، في العام 2022.

وأشارت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن قطر ستفتح أبوابها للجمهور الإسرائيلي، بشكل حر ومطلق، لحضور فاعليات كأس العالم لكرة القدم، وهو الحدث الذي تنتظره الدوحة، للانطلاق نحو العالم، على حد وصف القناة، رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية علنية بين قطر و"إسرائيل".

وأوردت القناة أن قطر لم تدخر جهدا في تذليل كل العقبات للخروج بصورة مشرفة في مونديال كأس العالم لكرة القدم، الحدث الجلل الذي ينتظره المجتمع الدولي، ولم ولن ترى الدوحة أي ضرر في تواجد الجمهور الإسرائيلي على أراضيها أثناء المونديال.

(سبوتنيك)