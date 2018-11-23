ربع مليار يورو قيمة اللاعب صلاح في حال انتقل لبرشلونة

وطن- وكالات: إذا قرر فريق برشلونة التعاقد مع أي لاعب من ليفربول قبل 2021، فعليه أن يفتح خزائنه على مصراعيها لدفع مبلغ أكبر بكثير من قيمة اللاعب السوقية.

وهذا ليس تحليلا أو قراءة لوضع الميركاتو الشتوي، بل هو اتفاق بين الفريقين وقع بداية الموسم الجاري عند تعاقد البرسا مع البرازيلي فيليبي كوتينو من "الريدز" في الميركاتو الشتوي.

وبحسب إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، فإن برشلونة عليه أن يدفع مئة مليون يورو إضافية على كل لاعب يريد التعاقد معه من ليفربول حتى 2021.

وهذا يعني إذا كان البرسا يأمل في التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح الذي تبلغ قيمته السوقية 150 مليون يورو، فعليه أن يضيف عليها مئة مليون لتصبح قيمة الصفقة ربع مليار يورو، مما سيجعله أغلى لاعب في تاريخ المستديرة الساحرة.

ومثل هذا الاتفاق الرادع سيسمح لليفر بضمان إبقاء نجومه في الآنفليد وعدم الدخول في أي مفاوضات أو قلائل لثلاث سنوات قادمة.

(الجزيرة نت)