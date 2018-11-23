12 اصابة برصاص الاحتلال شرق البريج

وطن: أصيب 12 مواطنا على الأقل مساء اليوم الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيّم البريج وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن جنود الاحتلال المتمركزين قرب السياج الفاصل شرقي المخيّم، فتحوا نيران أسلحتهم الرشاشة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع صوب مجموعة من المواطنين المتظاهرين سلمياً ما أدى إلى إصابة 12 مواطنا بالرصاص، وآخرين بالاختناق.

ودأبت قوات الاحتلال على استهداف المواطنين الذين يتظاهرون منذ عدّة أشهر كل يوم جمعة على مقربة من السياج الفاصل شرقي القطاع، ما أدى إلى استشهاد العشرات وجرح الآلاف منهم.