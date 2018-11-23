مكتب نتنياهو ينفي ما نشر عن عزم الأخير زيارة البحرين

وطن: نفى ديوان رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة أن يكون الأخير يعتزم زيارة البحرين قريبا.

وقال مكتب نتنياهو إن تصريح أحد موظفيه ويدعى هاني مرزوق، فسر على أن رئيس الوزراء سيزور البحرين قريبا.

وأكد أن مرزوق ليس على اطلاع بالأمور السياسية والأمنية وأن أقواله استندت إلى تخمينات نشرت في وسائل الإعلام وليس إلى معلومات رسمية.

وأشار في السياق إلى أن هاني مرزوق ليس الناطق باسم نتنياهو لوسائل الإعلام العربية.

وكان هاني مرزوق قد تحدث ليلة الخميس في مقابلة مع "تلفزيون مكان" حول نية إسرائيل تحسين علاقاتها مع الدول العربية.

وأعلن هاني مرزوق أن "مملكة البحرين هي الوجهة القادمة لنتنياهو قريبا".

واعتبر أن "هذه الزيارة ما هي إلا تمهيد لأمر أكبر في شرق أوسط آخر وهي بداية البداية لعلاقات جديدة، ودلالة على أن تل أبيب في المسار الصحيح لتصحيح التاريخ"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأشار المتحدث إلى أن "إسرائيل ترى العالم العربي الكبير والمتنوع والغني بالمقدرات البشرية، وهي تريد إقامة علاقات كبيرة معه على المستوى العلمي والأكاديمي".

وفي الـ 26 أكتوبر الماضي، زار نتنياهو سلطنة عمان بدعوة من السلطان قابوس بن سعيد، هي الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ 22 عاما.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية