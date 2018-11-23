إصابة 4 مواطنين بالرصاص المعدني خلال قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم

رام الله - وطن: أصيب 4 مشاركين في مسيرة قرية كفر قدوم، شرق محافظة قلقيلية، السلمية الأسبوعية، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل ومتضامنة إيطالية.

وقال منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وإن جنودا اعتلوا أسطح عدد من المنازل، وأطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب المشاركين في المسيرة، ما أدى لإصابة أربعة منهم.

وخرجت المسيرة بعد صلاة الجمعة بمشاركة المئات من أبناء القرية وعدد من المتضامنين الأجانب للتنديد باعتقال أطفال القرية.