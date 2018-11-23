مع اضرابها لليوم الثاني عن الطعام .. عائلة سهى جبارة تناشد الرئيس عبر "وطن"

رام الله - وطن: ناشدت عائلة السيدة سهى جبارة عبر "وطن" الرئيس محمود عباس للتدخل من اجل الافراج عن ابنتهم المعتقلة لدى الاجهزة الامنية في سجن اريحا.

وقال والد سهى لوطن ان ابنته انهت اليوم الثاني من اضرابها عن الطعام بعد تمديد اعتقالها لمدة 15 يوما امس الخميس، مناشدا الرئيس محمود عباس للتدخل من اجل الافراج عن ابنته .

ويعد هذا التمديد الثاني لجبارة، بعد ان مددت المحكمة اعتقالها لمدة 15 يوما في المرة الاولى بعد اعتقالها.

واضاف والد جبارة ان ابنته تعاني من ظروف صحية صعبة، كتسارع دقات القلب، معربا عن خشيته من تدهور اوضاعها الصحية اذا ما استمر اعتقالها واضرابها عن الطعام.

وكانت محكمة صلح اريحا قد عقدت جلسة امس الخميس لبشارة، طالب خلالها المحامي الخاص بها الافراج عنها مقابل كفالة مالية لكن المحكمة رفضت ذلك.

وكانت النيابة العامة قد نشرت امس الخميس بيانا قالت فيه أن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق جبارة قد تمت بموجب قرارات صادرة من قبل النيابة العامة وفق الأصول، وانه قد تم توقيفها على ذمة قضية تحقيقية لدى النيابة العامة حيث اسند لها تهم جنائية، ومازالت موقوفة لغايات استكمال إجراءات التحقيق.

وبينت النيابة العامة أن التحقيقات في القضية لا زالت جارية، وأنها ستعلن عن النتائج فور الانتهاء من التحقيق.

واستغرب والد جبارة البيان الذي نشرته النيابة العامة حول توجيه تهم جنائية الى ابنته، لافتا الى انها تخالف اللائحة الاولى والاتهامات التي وجهت لسهى في وقت سابق والمتمثلة بجمع وتلقي اموال غير مشروعة.

يذكر ان الاجهزة الامنية اقتحمت منزل جبارة في بلدة ترمسعيا في الثالث من تشرين ثاني/نوفمبر واعتقلتها، ومنذ ذلك الحين وهي تقبع في سجن اريحا..

واكد والدها بدران جبارة لوطن ان ابنته تعرضت في الايام الاولى من اعتقالها لتعذيب شديد تسبب لها بالام كبيرة، حرمها من النوم وتناول الطعام والشراب.

ولفت والدها الى ان اطفالها يعانون من اوضاع نفسية صعبة منذ اعتقالها بسبب عدم رؤيتهم لوالدتهم، التي تم اعتقالها امامهم بصورة قاسية.