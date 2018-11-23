وفد من حركة فتح يتوجه الاحد الى مصر لاستكمال مباحثات المصالحة

وطن: من المقرر ان يغادر يوم الاحد المقبل وفدا من حركة فتح الى العاصمة المصرية القاهرة للتشاور مع المصريين حول جهود المخابرات المصرية في ملف المصالحة مع حماس.

وقال منير الجاغوب، رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة فتح ان وفدا من حركة فتح سيتوجه يوم الاحد الى القاهرة للتشاور مع المصريين في ملف المصالحة.

ويتكون الوفد من عضو اللجنتين التنفيذية والمركزية لحركة فتح عزام الاحمد ووزير الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ومدير المخابرات العامة اللواء ماجد فرج.

وكان وفد من حركة حماس قد وصل الى القاهرة قبل ايام وبدا باجراء مشاورات مع المسؤولين في المخابرات المصرية لبحث اخر تطورات ملف المصالحة.