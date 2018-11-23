العسيلي لوطن: انتخابات الغرف التجارية بعضها ينتظر قرار الوزيرة واخرى المحكمة العليا

رام الله - وطن: نفى الناطق الرسمي للجنة المركزية لانتخابات الغرف التجارية زهير العسيلي لوطن صحة ما يشاع عن إيقاف الانتخابات في المحافظات الشمالية بشكل كامل، لافتا الى ان الإيقاف هو لمحافظة جنين فقط بشكل مؤقت بقرار من محكمة العدل العليا لحين النظر في قضايا رفعت من قبل أشخاص تم رفض ترشحهم .

واوضح العسيلي ان انتخابات الغرف التجارية تتم بقرار من وزيرة الاقتصاد الوطني، التي كانت قد اصدرت 5 قرارات باجراء انتخابات الغرف التجارية في 5 محافظات هي بيت لحم وطوباس وجنين واريحا وسلفيت، كمرحلة اولى.

واوضح العسيلي الى انه تم التوصل الى تزكية بين القوائم المتنافسة في 3 محافظات هي بيت لحم وطوباس واريحا، بينما تجرى التحضيرات لاجراء الانتخابات في غرفة تجارة سلفيت كما هو مخطط لها في الثاني عشر من كانون اول/ ديسمبر المقبل حيث يتنافس 25 مرشحا .

ولفت العسيلي الى انه رغم التوصل الى تزكية لقائمة غرفة تجارة بيت لحم، الا ان طعنا قدم الى المحكمة العليا من احد الاطراف، حيث ردت المحكمة الطعن، لكن قرارا نهائيا ستصدره المحكمة في السابع والعشرين من تشرين اول/نوفمبر الجاري.

اما فيما يتعلق بمحافظة جنين، فقد اشار العسيلي الى ان 28 مرشحا كانوا قد تقدموا للمنافسة على رئاسة الغرفة التجارية، حيث تم قبول 24 مرشحا منهم ورفض 4، الامر الذي دفع من تم رفض ترشحه لتقديم اعتراض لدى اللجنة الفرعية التي ردت الاعتراض، ما دفعهم الى تقديم الاعتراض للجنة المركزية العليا التي بدورها ايضا ردت اعتراضهم ، ليتوجهوا بعد ذلك الى محكمة العدل العليا ، التي اخذت بدورها قرارا بوقف الانتخابات في المحافظة التي كانت مقررة في الثاني من كانون اول/ديسمبر المقبل مؤقتا الى حين البت في الدعوى المقدمة اليها.

وحول فحوى هذه الطعون قال العسيلي "جزء كبير من المرشحين لم يدفعوا الرسوم السنوية، ولذلك فأن غير المسدد بانتظام للرسوم لا يحق له الترشح للغرف التجارية".

وحول انتخابات الغرف التجارية في بقية المحافظات (رام الله، نابلس، طولكرم، قلقيلية، الخليل) قال العسيلي ان ذلك الامر منوط بقرار من وزيرة الاقتصاد الوطني .

ولفت العسيلي الى ان الوزيرة تنتظر ما ستقرره محكمة العدل العليا بالطعونات المقدمة لها، حيث سيكون قرار المحكمة ملزم لجميع المحافظات، ومن ثم ستصدر قرارات اجراء الانتخابات في المحافظات الخمس.

وكانت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، قد اعلنت في الثاني من آب/اغسطس عن أن موعد إجراء انتخابات الغرف التجارية الصناعية الفلسطينية، سيكون ابتداءً من منتصف تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وأكدت الوزيرة عودة على أن الوزارة، بدأت وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية، بالتحضيرات والاستعدادات اللازمة لإنجاح هذه الانتخابات، مشيرة إلى أن هذه الانتخابات، ستجري وفقاً لقانون الغرف التجارية رقم(9) لسنة 2011 ونظام الغرف رقم (2) لسنة 2013، حيث ستجرى الانتخابات في جميع الغرف التجارية بالمحافظات الشمالية، وعلى رأسها غرفة تجارة وصناعة القدس.

وكان عدد من اعضاء الغرف التجارية قد انتقدوا عرقلة سير اجراء الانتخابات الغرف التجارية، ابرزهم نائب رئيس مجلس ادارة الغرفه التجارية لمحافظة رام لله والبيرة محمد زيد النبالي، الذي اكد لوطن في وقت سابق ان تلك العرقلة تأتي في سياق محاولة البعض تحقيق مكاسب شخصية ضيقة، حيث يحاولون تعديل القانون "بما يتناسب مع مصالحهم".

وتساءل النبالي "من المسؤول عن محاولة تأجيل انتخابات الغرف التجارية ؟ وهل اصبحت الجهات المسؤولة لدينا تعطل القانون وتعمل لصالح أشخاص يريدون تفصيل القانون على مقاساتهم ؟، وان كنا في ظل ظرف سياسي صعب بينما الرئيس يواجه صفقة القرن وكل المشاريع التصفوية للقضية الفلسطينية؟ ألا يليق بالرئيس ان تكون له حكومة ومسؤولين يعتمدون على الشباب وضخ الدماء الجديدة في القضية؟".

واضاف أن بعض الأشخاص المتنفذين يعتبرون أن فلسطين لهم وحدهم، ويريدون عرقلة سير انتخابات غرف التجارة والصناعة وفقاً لمكاسب شخصية لهم، مشددا على ضرورة اجراء الانتخابات للغرف التجارية والصناعية، وكذلك انتخابات تشريعية، للتخلص من تفاقم المشاكل التي ترهق كاهل الشعب وتزيده عبئاً.

كما انتقد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة نابلس المهندس زاهي عنبتاوي في تصريحات سابقة محاولات البعض عرقلة استكمال اجراء انتخابات الغرف التجارية، وسعيهم لتعديل القانون "بما يتناسب مع مصالحهم".

واوضح أن هناك حراكا تقوده بعض قيادات الغرف التجارية وبعض اعضاء اتحاد الغرف التجارية لعرقلة الانتخابات، وان هذه المحاولات قد باءت بالفشل حتى اللحظة.

وأكد ان محاولات هذه القيادات، هي التي تعرقل تحديد موعد لاجراء الانتخابات في بقية الغرف وقال "البعض يريدون قانونا مفصلا على مقاسهم، لكي يضمنوا بقاءهم في مواقعهم، وهذا لا يمكن القبول به، لانه يتناقض مع مصلحة التجار والقطاع الخاص، لا سيما في ظل الاوضاع الاقتصادية الحالية".