ابو زيد النبالي يتسائل في حديث مع "وطن" .. اين وزيرة الاقتصاد الوطني؟

رام الله - وطن: اعرب نائب رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رام لله محمد زيد النبالي عن استغرابه من عدم اعلان وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة عن موعد انتخابات الغرف التجارية في المحافظات التي لم تعلن بها وخاصة رام الله.

واعرب النبالي عن شكره لرئيس الوزراء الذي ابدى تصميما على المضي قدما في استكمال الانتخابات في جميع الغرف التجاريه في المحافظات الشمالية.

ووجه النبالي خلال حديثه لوطن تساؤلات لوزيرة الاقتصاد الوطني قائلاً " أين الغرف التجاريه التي لم يحدد موعدها من إجراء الانتخابات؟، مضيفا " آن الأوان لأن نسمع ونعرف موقف معالي وزيرة الاقتصاد من جميع هذه الإجراءات".

واوضح النبالي ان رئيس الوزراء اعطى تعليمات لوزيرة الاقتصاد باجراء الانتخابات في كافة الغرف التجارية، لكن وزيرة الاقتصاد لم تتحدث او تعلن الى الان عن اي شيء بخصوص المحافظات التي لم يجري بها انتخابات.

واضاف " يجب ان نعرف موقف الوزيرة وان نسمع منها بالعلن عن الاسباب التي تجعلها لا تحدد موعد لاجراء الانتخابات، خاصة مع اقتراب العام من نهايته"، متابعا " كان يجب ان تكون رام الله ثالث مدينة تجري الانتخابات بها، لكن ذلك لم يحدث، والوزيرة لم تعلق".

وحول ان كان هناك قنوات تواصل مع الوزيرة قال النبالي " الوزيرة لا تعطي اجابات لاحد ، لا تقول شيء. نريد ان تخرج وتقول لماذا ".

واضاف النبايل "نحن كتجار وقطاع خاص بنريد ان نسمع من الوزيرة ما هي الاسباب لعدم اعلانها موعد انتخابات الغرف التجارية، موقفها يعد ادارة ظهر للقطاع الخاص ".

وحول ارتباط عدم تحديد موعد للانتخابات في الغرف التجارية بوجود قضية لدى محكمة العدل العليا قال النبالي " هذا الامر غير قانوني، كل مدينة لها خصوصية، لا ترتبط كل محافظات الوطن، بمحافظة يوجد بها قضية طعن، الوطن لا يتعطل بسبب محافظة او مدينة. كل مدينة لها خصوصية واجراءات".