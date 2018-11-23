التهدئة في غزة .. اسرائيل تشترط وحماس ترفض

رام الله - وطن: أفادت القناة العاشرة العبرية، مساء اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مصرية، أن إسرائيل طالبت بإقامة منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة، ووقف بناء الأنفاق بالقرب من مستوطنات الغلاف، كشرط أساسي لاتمام اتفاق التهدئة مع حركة حماس بغزة.

وذكرت القناة العبرية، أن وفد حركة حماس المتواجد حاليا بالقاهرة، رفض هذه المطالب الإسرائيلية، خلال الجولة الأولى من المباحثات مع المخابرات المصرية.

ونقلت القناة العبرية، عن هذه المصادر قولها: "إن المخابرات المصرية ستعرض على وفد حماس بالقاهرة، الشروط التي طرحتها إسرائيل للموافقة على التهدئة، بحسب ما تم ابلاغ الوفد الأمني المصري بها، خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل".

وأشارت القناة العاشرة، الى أن المصادر المصرية أكدت على أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، معني بالتوصل الى تهدئة بين إسرائيل وحماس بغزة.

عكا للشؤون الاسرائيلية