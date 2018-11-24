حالة الطقس: الجو بارد نسبياً والفرصة مهيئة لسقوط امطار

رام الله- وطن: تتوقع الارصاد الجوية ان يكون الجو اليوم السبت، بارداً نسبياً الى بارد وغائماً جزئياً الى غائم ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات، وتبفى الفرصة مهيأة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الامطار فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة تكون الاجواء غائمة جزئياً وباردة الى شديد البرودة ، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاحد 2018/11/25: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/11/26: يكون الجو غائماً جزئيا وبارداً نسبياً خاصة في المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها ادنى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2018/11/27: يكون الجو غائماً جزئياً ، و يطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل ،والرياح جنوبية شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.