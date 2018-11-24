المقاومة لا تزال تبحث عن أفراد من الوحدة الخاصة داخل غزة

وطن: كشف مصدر أمني بأن استخبارات كتائب القسام، لا تزال تبحث عن أفراد من الوحدة الخاصة الاسرائيلية داخل قطاع غزة.

وقال المصدر لصحيفة "الأخبار" اللبنانية، إن "استخبارات القسام لا تزال تبحث عن أفراد من الوحدة داخل قطاع غزة، على اعتبار أن الشاحنة الصغيرة التي استخدمتها الوحدة الخاصة لا تزال داخل القطاع، بعدما كشفت كاميرات المراقبة أنها في القطاع من دون تحديد مكانها حالياً".

ولا تزال تداعيات قضية كشف الوحدة الخاصة شرق خانيونس جنوب قطاع غزة قبل أسبوعين مستمرة، وذلك بعدما نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، صوراً لأفراد الوحدة التي يعتقد أن عدداً منهم لا يزال داخل قطاع غزة. إضافة إلى ذلك، حصلت المقاومة على "كنز استخباري" تركته المجموعة الإسرائيلية خلفها.

وتفترض أجهزة أمن غزة أن "الشاحنة كان يقودها أفراد من الوحدة الخاصة أو عملاء محليون، تبحث عن معلومات حولها، بما يوصل إلى بقية العناصر أو يؤدي إلى كشف تفاصيل جديدة حول عملهم داخل القطاع"، بحسب ما قال المصدر.

ولفت المصدر إلى أن "كشف القسام لأجهزة التجسس منتصف العام الحالي وتشديد مهندسي الاتصالات في المقاومة إجراءات الصيانة والحماية للشبكة دفعت الاحتلال لإدخال قوات خاصة لزرع أجهزة تجسس جديدة". وأضاف: "كشف الوحدة الخاصة أفشل المخطط الجديد، وأوقع أجهزة ومعلومات سرية في غاية الأهمية بيد المقاومة".

"الاخبار اللبنانية"