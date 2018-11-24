الاحتلال يفرج عن ثلاثة صيادين اعتقلهم من بحر السودانية

غزة- وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، عن ثلاثة صيادين بعد ساعات من اعتقالهم في بحر السودان ية شمالي غرب مدينة غزة.

وأفاد مسؤول لجان الصيادين في إتحاد لجان العمل الزراعي زكريا بكر، أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الصيادين الثلاثة عبر حاجز بيت حانون، مُشيرًا إلى أنها "أبقت على احتجاز مركب الصيادين لديها".

والصيادين هم: الصياد محمد غالب السلطان (27 عامًا)، من سكان السلاطين، والصياد يوسف فريد سعد الله (27 عامًا)، والصياد فارس أحمد سعد الله (18 عامًا)، وكلاهما من سكان جباليا النزلة.